Новичок «Зенита» Ренан определился с игровыми номером

Новичок «Зенита» Роберт Ренан определился с игровым номером. Бразилец будет выступать с цифрой «77» на спине, информирует клубная пресс-служба. Ранее под этим номером играли Константин Коноплёв и Лука Джорджевич.
Напомним, нападающий «Зенита» Юри Алберто, выступавший на правах аренды за «Коринтианс», стал игроком бразильского клуба на полноценной основе. Ренан отправился в обратную сторону в «Зенит», подписав контракт на пять сезонов.
До «Зенита» 19-летний Ренан выступал лишь за «Коринтианс». За бразильскую команду в 13 матчах защитник отдал одну результативную передачу и заработал две жёлтые карточки. Ренан играет на позиции центрального защитника.
После 17 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу Российский Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Сине-бело-голубые набрали 42 очка. У ближайшего преследователя, московского «Спартака», 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).
- 25 января 2023
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