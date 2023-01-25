Корниленко прокомментировал переход Липового в «Волгарь»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход полузащитника самарского клуба Даниила Липового в астраханский «Волгарь».
«У Данила есть абсолютно правильное желание – как можно больше играть и получать практику. Он молодой футболист с амбициями. Мы с пониманием относимся к его стремлению. Будем внимательно следить за его выступлениями», — цитирует Корниленко пресс-служба клуба.
21-летний Данил Липовой является выпускником академии московского «Динамо». За время контракта с бело-голубыми хавбек чаще выступал в арендах. Астраханцы занимают восьмое место в Первой Лиге. Самарцы располагаются на 11-й строчке в Российской Премьер-Лиге.
21-летний Данил Липовой является выпускником академии московского «Динамо». За время контракта с бело-голубыми хавбек чаще выступал в арендах. Астраханцы занимают восьмое место в Первой Лиге. Самарцы располагаются на 11-й строчке в Российской Премьер-Лиге.
Джикия игрокам «КC»: иногда надо следить за тем, что говоришь
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