Источник: Артём Дзюба перешёл в «Пари Нижний Новгород»

Российский нападающий Артём Дзюба подписал контракт с командой «Пари Нижний Новгород». Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, на подписании Дзюбы лично настоял губернатор нижегородской области Глеб Никитин. Футболист заключит контракт с клубом из Нижнего Новгорода до конца текущего сезона. Зарплата Дзюбы по контракту с новой командой составит € 500 тыс.

Напомним, ранее стало известно, что от подписания контракта с 34-летним Дзюбой отказалось московское «Торпедо». Последним клубом нападающего был турецкий «Адана Демирспор». В чемпионате России Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Арсенал» и «Зенит». В составе санкт-петербургского клуба футболист стал четырёхкратным чемпионом России.