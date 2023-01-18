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Артём Дзюба и Леонид Слуцкий пришли на рынок в шоу «Плюшки» и выбирали одежду для тренера, подробности, видео

Дзюба и Слуцкий снова разрывают YouTube. Теперь они сходили на вещевой рынок!
Дмитрий Зимин
Артём Дзюба и Леонид Слуцкий
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Узнали про Турцию, «Рубин» и пингвинов.

Почти год назад Леонид Слуцкий пришёл на интервью в проект абсурдного юмора «Плюшки». Ведущему не зашла одежда коуча, поэтому он предложил идею: если видео наберёт 100 тысяч лайков, они вместе едут на рынок и выбирают тренеру одежду. Слуцкий согласился. За 11 месяцев у видео 487 тысяч лайков и 7,7 млн просмотров. Но поездка на рынок состоялась только сейчас. И в удивительной компании.

Интервью Артёма Дзюбы на YouTube-канале «Плюшки»: Богдан Лисевский, завершение карьеры, Турция, видео — Чемпионат (championat.com)

Всё начинается с монолога Богдана (ведущего проекта) с заднего сидения машины: «Это видео должно было начинаться очень эпично — с того, как Леонид Викторович заходит в бар голый и говорит: «Мне нужна нормальная одежда». Но кое-кто отказался».

Фото: Кадр из видео

Дальше камера ловит Слуцкого, и Богдан благодарит его хотя бы за участие в съемке.

«Но я же обещал» – отвечает Слуцкий.

«Вы и «Рубин» обещали не бросить и вывести в РПЛ», – парирует Богдан.

«Ну так я и ******** [лгун]», – моментальная реакция от тренера.

Ещё немного времени — и в кадре начинает хихикать Дзюба. Он сидит по другую руку от ведущего. Слуцкий начинает рассказывать историю, как после матча с «Динамо» (Махачкала) у него спросили: постанова ли интервью или всё происходило на самом деле. Вывод Леонида: «Ты гораздо интереснее, чем российский футбол». Артём в этот момент начинает демонстративно храпеть.

«А Дзюбу мы просто так взяли? Или подберём ему что-то на рынке? Учитывая, что его самого подобрали на рынке рядом с переходом…» – говорит Слуцкий.

«Лучше пусть с нами едет, чем по подъездам шарится» – поддерживает его Богдан.

Но и Артём не молчит. Он вдруг вспоминает историю, как тренер поехал в Антарктиду и избивал пингвинов. Однако Леонид нашёл, что ответить: «Может, я формировал местную сборную. А пингвин оказался слабым и не подошёл в состав. До российского уровня дотягивают и одноногие пингвины. Один из них рядом с тобой сидит. А вот на европейском не каждый пингвин смог играть бы. Вот один человек в Турцию поехал, думал, там сейчас начнётся футбол. А он у него и не начался как закончился».

Ещё немного времени и мужчины приезжают на рынок.

«Леонид Викторович, сразу говорю, всё что попало брать не надо. А то дорогое увидите, сразу похватаете. Это не трансферный рынок. Спокойно смотрите, что действительно нужно», – напутствует Богдан.

«Здесь ещё распродажа идёт», – замечает Дзюба.

«Возьми два по цене одного, как тебя брали во все клубы», – язвит Слуцкий.

Тут включается Богдан и предлагает выбирать всё что угодно за его счёт: «Я же ставками стал заниматься. Удобно, где вы тренер, ставить на ваш проигрыш. Сейчас тяжеловато стало, вы ушли. Так что ищите какой-то клуб. Ждём всей семьей».

Дальше они заходят в помещение.

«Это же рай для людей с высоким вкусом!» – замечает Слуцкий!

Они гуляют по рынку, и тема меняется.

«Я же футбольный менеджер установил. Вывел «Рубин» в РПЛ», – говорит Богдан.

«А что ты сделал?» – спрашивает Слуцкий.

«Ничего. Просто тренером их был. С таким составом там тренировать не надо, просто не мешать. Они сами вышли», – продолжает Богдан.

Дальше они ходят и выбирают одежду. И тут к ним подходит Дзюба.

«Так, ребят, я пока в туалет пойду. Вы не против?» – спрашивает он.

«Телефон давай сюда, мне ещё один скандал не нужен», – отвечает Богдан.

Но тут выясняется, что у него есть второй. Однако в этот раз без скандала.

Слуцкий два месяца без работы. И, кажется, Леонид просто не нужен клубам РПЛ Слуцкий два месяца без работы. И, кажется, Леонид просто не нужен клубам РПЛ

Дальше Слуцкий меряет полосатую кофту. И герои рассуждают, что в ней лучше всего спиваться. Выясняется, что это узбекское производство.

Слуцкий

Слуцкий

Фото: Кадр из видео

А вот дальше начинается полноценная примерка: сначала Слуцкий появляется в чёрном костюме и маске.

«Вам всё приталено, потому что вам всё в любом случае натягивается», – отмечает Богдан.

«Как вас и ваши команды всю карьеру постоянно натягивают», – добавляет Дзюба.

Слуцкий

Слуцкий

Фото: Кадр из видео

Второй образ – куда молодёжнее. Слуцкий появляется с двумя скейтбордами.

«А вас выдержат?» – спрашивает Артём.

«Поэтому два и взял», – отвечает Леонид.

«В такой одежде вас в Медиалигу куда-нибудь позовут, шарлатаном», – добавляет Дзюба.

«Тебя даже в Медиалигу не берут. Предлагал тебя и там и сям», – резкая ремарка Слуцкого.

«Ну там уровень неплохой», – подытоживает Богдан.

Третий образ – шуба. И шутки про то, как Слуцкий может ходить в этом в Ессентуках или доме престарелых. Дзюба чуть не умер от смеха.

Слуцкий

Слуцкий

Фото: Кадр из видео

Следующий – вновь молодёжный образ.

«Круто сочетать несочетаемое. Старое лицо с новыми вещами. На качелях кататься так можно», – говорит Богдан.

И последний – образ репера. Слуцкий даже зачитал: «Влад Бумага, отец ютуба. Ты штампуешь сомнительный стаф. Плюшки – социальная служба. Я лишаю тебя родительских прав».

Но в итоге остановились на молодёжном образе.

Слуцкий и Дзюба

Слуцкий и Дзюба

Фото: Кадр из видео

«Наша программа превращает людей в людей», – глубокомысленно замечает Богдан.

В самом конце они сжигают старые вещи тренера. И готовят на костре котлеты.

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Теги Футбол РПЛ Артём Дзюба Леонид Слуцкий •••

Заглавное фото: youtube.com

Источник: «Чемпионат»

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