Канчельскис: Миранчук может продолжать играть в Италии, но и АПЛ подошла бы ему

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о российском полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке.



«Миранчук может продолжать играть в Италии, потому что он там уже адаптировался. АПЛ ему тоже подошла бы, он там неплохо смотрелся бы. Французский и немецкий чемпионат не такие уж и сильные. Но у Алексея есть агенты, и я думаю, что они смогут подобрать хороший чемпионат и команду», — приводит слова Канчельскиса Metaraings.



Напомним, в 13 матчах за «Торино» в нынешнем сезоне итальянского чемпионата Миранчук записал на свой счёт четыре забитых гола и одну результативную передачу.



«Торино» с 26 очками после 19 туров в нынешнем сезоне Серии А занимает восьмое место в таблице.