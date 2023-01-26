Радимов: вы думали, что съездит в УЕФА наша делегация — и мы вернемся играть в Европу?

Бывший хавбек ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о ситуации вокруг потенциального возвращения отечественных клубов и сборных на международную арену. Напомним, ранее делегация РФС провела дебютный этап переговоров с коллегами из УЕФА и ФИФА.

Официальных решений на данный момент не принято, однако, по информации, Sky Sport, отстранение будет оставлено в силе. Следующая встреча с участием всех сторон пройдёт в феврале.

«Вы думали, что съездит в УЕФА наша делегация — и мы вернёмся сразу играть в Европу? Понятно, что на данный момент это невозможно. С другой стороны, мы же не знаем всех нюансов и подробностей, так же как не знали и про обсуждение перехода в Азию. Наверняка ведутся какие-то переговоры, которые не афишируются.

Тут надо понимать, как надолго все это затянется. Пока длится СВО, нас, думаю, не допустят. В этом смысле на международную арену проще пробиться индивидуальным спортсменам, а командным видом спорта тяжелее, тем более, футболу, который вообще номер один», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

На данный момент клубы и сборные из России отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Бан, наложенный со стороны ФИФА и УЕФА является бессрочным, то есть может быть снят или продлён в любой момент.