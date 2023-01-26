Сенников: Изидор — хороший форвард. Не знаю, с кем бы остался «Локомотив», отпустив его

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на новость о том, что московский клуб отказался отпускать своего нападающего Вильсона Изидора в «Лорьян». Французы хотели взять форварда в платную аренду без обязательного права выкупа, но что-то не устроило железнодорожников

«Изидор — хороший нападающий. Если бы «Локомотив» отпустил его в «Лорьян», не знаю, с кем бы команда вообще осталась тогда. Сейчас у железнодорожников не так много атакующих футболистов. Изидор хорошо зарекомендовал себя. Это хороший трансфер для «Локомотива». Главное, чтобы Изидор нашёл общий язык с новым тренером Галактионовым», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

За московский клуб 22-летний французский форвард сыграл 29 матчей, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Изидора в € 5 млн.