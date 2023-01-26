Сенников: Изидор — хороший форвард. Не знаю, с кем бы остался «Локомотив», отпустив его

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на новость о том, что московский клуб отказался отпускать своего нападающего Вильсона Изидора в «Лорьян». Французы хотели взять форварда в платную аренду без обязательного права выкупа, но что-то не устроило железнодорожников
«Изидор — хороший нападающий. Если бы «Локомотив» отпустил его в «Лорьян», не знаю, с кем бы команда вообще осталась тогда. Сейчас у железнодорожников не так много атакующих футболистов. Изидор хорошо зарекомендовал себя. Это хороший трансфер для «Локомотива». Главное, чтобы Изидор нашёл общий язык с новым тренером Галактионовым», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».
За московский клуб 22-летний французский форвард сыграл 29 матчей, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Изидора в € 5 млн.
- 26 января 2023
-
10:00
-
09:54
-
09:47
-
09:39
-
09:37
-
09:35
-
09:18
-
08:37
-
08:30
-
08:05
-
07:55
-
07:53
-
07:41
-
07:38
-
07:26
-
07:11
-
07:02
-
06:47
-
06:39
-
06:24
-
06:05
-
06:00
-
05:40
-
05:31
-
05:17
-
04:58
-
04:57
-
04:55
-
04:53
-
04:51
-
04:39
-
04:24
-
04:01
-
03:52
-
03:46