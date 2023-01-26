Лисандро Мартинес высказался о победе в матче Кубка лиги с «Ноттингем Форест»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес прокомментировал победу в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Ноттингем Форест» (3:0).



«Никогда не знаешь наверняка, поэтому нужно сохранять концентрацию. Мы должны работать над следующей игрой, а затем подумать и о втором матче. Ничего ещё не сделано.



Думаю, что все работали усердно, последние две игры были неудачными. Мы проделали потрясающую работу и должны продолжать. Когда мы действуем неправильно, то можем пропускать голы. Многое нужно улучшить.



Нам действительно был нужен этот результат. Думаю, что мы показали много хорошего, но также есть над чем поработать. Это хороший результат, думаю, мы контролировали игру.

Мы пропустили в матче с «Кристал Пэлас» на последней минуте, так же с «Арсеналом». Но мы никогда не сдаёмся. Теперь мы проделали хорошую работу и выиграли игру — это самое главное», — приводит слова Мартинеса официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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