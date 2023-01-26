Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Писарев считает, что после встречи РФС и УЕФА стоит ожидать частичный допуск к турнирам

Писарев считает, что после встречи РФС и УЕФА стоит ожидать частичный допуск к турнирам
Комментарии

Тренер сборной России Николай Писарев отреагировал на новость о встрече представителей РФС и УЕФА. На встрече обсуждалась возможность возвращения российских клубов и сборных к международным матчам, однако никаких конкретных решений принято не было. Напомним, сейчас команды из России отстранены от турниров под эгидой УЕФА.

«Думаю, что итогом встречи следует ожидать какие‑то шаги и, возможно, включение наших юношеских и женских команд и допуск к международным матчам на каких‑то турнирах. Повторюсь, это основной позитив этой встречи и дальнейших ожиданий», — приводит слова Николая Писарева «Матч ТВ».

Следующая встреча представителей РФС и УЕФА пройдёт в феврале 2023 года. Ранее сообщалось, что российские футбольные функционеры рассматривают вариант перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Россия — в семье УЕФА. Новые подробности потенциального возвращения после бана Россия — в семье УЕФА. Новые подробности потенциального возвращения после бана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023