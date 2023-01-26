«Реал» Мадрид — «Атлетико»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 26 января, состоится матч в рамках 1/4 финала Кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Атлетиком». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск.

Вчера «Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании, обыграв «Реал Сосьедад», который завершил своё участие в турнире. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим победителем Кубка Испании является «Бетис», который в финале прошлогоднего розыгрыша победил «Валенсию» в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:4 – по пенальти).



Рекордсмен по количеству побед в Кубке Испании — «Барселона», которая завоёвывала трофей 31 раз. На втором месте по этому показателю идёт «Атлетик» (23).