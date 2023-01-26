Рой Кин — о Лисандро Мартинесе: он тот парень, с которым захочется оказаться в окопах

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о центральном защитнике «красных дьяволов» Лисандро Мартинесе, который перешёл в клуб летом 2022 года.
«Очевидно, что тен Хаг поработал с ним, поэтому мы говорим об этом характере, этом желании, мы уже видели преимущества такого характера в клубе в последние несколько месяцев. Он хочет постоянно защищаться, у него правильный характер — он тот парень, с которым захочется оказаться в окопах.
Он отличный игрок, производит впечатление действительно классного персонажа, даёт команде хороший баланс. Мы говорим о современных защитниках и о том, насколько хорошо они должны владеть мячом, но он выглядит так, как будто его приоритетом является защита.
«Когда он получает мяч, он аккуратен и деликатен. Как мы видели, он может отдать пас, но он гордится тем, что делает в защите, и на это приятно смотреть», — приводит слова Кина The Sun.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду
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