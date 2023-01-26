Вегорст надеется остаться в «Манчестер Юнайтед» после завершения текущего срока аренды

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегорст поделился эмоциями от своего пребывания в клубе, а также выразил надежду остаться там дольше обозначенного срока аренды. Напомним, права на футболиста принадлежат «Бёрнли», а в стане «красных дьяволов» по условиям нынешнего соглашения он будет выступать только до конца текущего сезона.

«В первые пару дней, почти неделю, я увидел, насколько значителен клуб почти во всём: в оснащении, в оборудовании базы, в качестве команды, в стиле игры. Во всём этом так много качества, так много атмосферы победы — и это то место, где вы хотите работать.

Я думаю, что первая неделя прошла хорошо. От меня зависит дальнейший успех здесь. Постараюсь внести свой вклад и помочь команде настолько, насколько смогу. Совершенно уверен, что смогу сыграть свою роль.

Пытаюсь ли убедить тен Хага оставить меня здесь после завершения аренды? Конечно, сейчас ситуация такова, что я нахожусь в аренде. Это большой клуб, поэтому я постараюсь сделать всё настолько хорошо, как только смогу. Если это сработает, то будет замечательно», — приводит слова Вегорста The Athletic.

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