«Вест Хэм» хочет вернуть Влашича из аренды в «Торино»

Английский «Вест Хэм» заинтересован в досрочном возвращении хорватского полузащитника Николы Влашича из аренды в итальянском «Торино». Об этом сообщает Libero.

По информации источника, «Вест Хэм» хочет вернуть игрока из аренды, хотя сам Влашич не хочет возвращаться в лондонский клуб. Также отмечается, что «Торино» не располагает достаточными финансами, чтобы выкупить хорвата. По договору аренды сумма выкупа составляет € 15 млн.

25-летний Влашич присоединился к «Торино» на правах аренды летом 2022 года. За туринский клуб хорватский полузащитник сыграл 21 матч, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. «Вест Хэм» купил Влашича у московского ЦСКА в 2021 году за € 30 млн.

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