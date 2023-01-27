Агент Сутормина: мы не ищем Алексею новый клуб – он борется за место в старте «Зенита»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, высказался о будущем своего клиента. По словам Клюева, Сутормин нацелился бороться за место в составе санкт-петербургского клуба.



«Алексей не просто готов, он всегда готов бороться за места в стартовом составе, что он и продолжает делать сейчас. Мы не ищем Алексею новый клуб», — приводит слова Александра Клюева Metaratings.



Контракт 28-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. В этом сезоне Алексей Сутормин сыграл 12 матчей за петербургский клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.



Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сутормина в € 2,5 млн.