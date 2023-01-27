Голенков рассказал, как был арестован во время аренды в Чехии за просроченную визу

Нападающий «Ростова» Егор Голенков вспомнил, как его арестовали во время его выступлений в Чехии.
«Была история, как я из Праги не мог уехать после операции. Меня прооперировали, прилетел в Чехию, но и понял, что делать там нечего – с травмой никому не нужен в клубе. Решил вернуться в Россию и восстанавливаться дома. Набираю своему куратору, а он мне: «Ты не можешь выехать, на границе тебя арестуют ― у тебя виза просрочена». То есть за три месяца клуб не сделал мне рабочую визу.
Пришлось поехать в полицейский участок под конвоем, где меня официально арестовали за просроченную визу. Дали переводчика, при этом отобрали все вещи. Руки за голову, мигалки… Увезли в другой участок, сняли пальчики. А потом продлили визу», — сказал Голенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
В 2021 году Голенков перешёл в чешскую «Сигму», за которую не провёл ни одного матча.
ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ С ГОЛЕНКОВЫМ ЧИТАЙТЕ НА «ЧЕМПИОНАТЕ» В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
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