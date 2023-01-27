«Валенсия» хочет взять Сауля в аренду на 18 месяцев у «Атлетико»

Футбольный клуб «Валенсия» хочет взять полузащитника мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса в аренду на 18 месяцев. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, «Валенсия» уже делала предложение по аренде «Атлетико» в зимнее трансферное окно. «Летучие мыши» хотели арендовать испанского полузащитника до конца текущего сезона, но предложение было отклонено. Теперь «Валенсия» предлагает взять Сауля в аренду на 18 месяцев и обязуется выплачивать часть его зарплаты, которая составляет примерно € 7 млн за сезон. Также в договор аренды может быть включён пункт о возможном выкупе футболиста. Приобретение Сауля — приоритет для «Валенсии».

28-летний Сауль сыграл в 21 матче в текущем сезоне, отметившись одной результативной передачей. Испанец провёл на поле менее 900 минут.

«Валенсия» — «Альмерия». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 18-й тур

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