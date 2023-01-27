Дуарте рассказал, почему выбрал переход в «Спартак», а не в «Бока Хуниорс»

Новичок «Спартака» Алексис Дуарте рассказал, почему выбрал вариант продолжения карьеры в московском клубе, а не в аргентинском «Бока Хуниорс», который также проявлял к нему интерес. По словам футболиста, он не мог отказаться от возможности переезда в Европу.

«Бока Хуниорс» действительно мной интересовался, но потом агент сказал, что «Спартак» тоже интересуется. Я не мог отказаться от шанса перейти в большой клуб и играть в Европе.

Я из очень футбольной семьи, мой папа был футболистом, и благодаря ему я тоже рос в очень футбольной атмосфере.

Я футболист, который обладает таким качеством, как твёрдость, упёртость. Я футболист-воин, который отдаёт всего себя на поле», — сказал Дуарте в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».

Напомним, Алексис Дуарте перешёл в «Спартак» из «Серро Портеньо». Контракт между сторонами подписан до 2027 года. В составе парагвайской команды футболист дважды стал победителем чемпионата страны и получил опыт игры в Кубке Либертадорес. В сентябре 2021 года он впервые получил вызов в национальную команду Парагвая.