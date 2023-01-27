Источник: ЦСКА и «Верона» согласовали условия аренды Гайча

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч близок к переходу в «Верону». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале. Стороны согласовали условия аренды.
По информации источника, переход аргентинца в итальянский клуб не включает в себя опцию обязательного выкупа. Сегодня он должен улететь в Италию. Армейцы, в свою очередь, уже начали поиски нового нападающего на замену Адольфо.
23-летний аргентинец перешёл в ЦСКА летом 2020 года из «Сан-Лоренсо». Армейцы заплатили за нападающего € 8,5 млн. Адольфо дважды отправлялся в аренду за время выступления за ЦСКА. Аргентинский форвард успел поиграть за итальянский «Беневенто» и испанскую «Уэску».
Всего за армейский клуб Гайч сыграл 30 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.
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