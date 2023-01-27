Защитник «Урала» Гогличидзе рассказал, как справился с опухолью

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе рассказал, как перенёс операцию по удалению опухоли.

«Началось с того, что в России мне поставили диагноз: злокачественная опухоль. Сдал все анализы, общую биопсию, все посмотрели и сказали: будут делать мне химию. Я отказался проходить её в России и решил поехать на лечение в Израиль — знакомые проходили там обследование, всё было хорошо.

Как всё было: в Ростове женщина на УЗИ сказала, что ничего не видит. Приехал на МРТ, сделал биопсию, и мне сказали: рак, вторая стадия, надо срочно делать химию. Я сказал: «Как вы можете её делать? Хотя бы проверьте меня». Настаивали: «Нет, нужна химия».



Хорошо, что рядом была семья. Она и предложила поехать в Израиль — несмотря на то что и финансово тогда было непросто. Такие ситуации всегда сплачивают. А ещё же и жена была беременная, скоро родить должна была. Тоже добавляло волнения. Но повезло, что всё случилось ровно перед пандемией: потом за границу просто так уже не пускали.

В Израиле даже не могли понять, в чём же дело. Думали, что саркома, а в итоге оказалось, что просто доброкачественный нарост. Всё удалили. Операция прошла как раз после того, как я съездил в Иерусалим», — приводит слова Гогличидзе Sport24.