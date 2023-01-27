Гогличидзе — о Кварацхелии: фантастика! Решает мастерство и быстрая адаптация

Грузинский футболист «Урала» Лео Гогличидзе высказался об успехах своего соотечественника Хвичи Кварацхелии в «Наполи». По словам Лео, важную роль в успехах Хвичи сыграло умение быстро адаптироваться. Гогличидзе отметил, что лично у него нет такого качества.
«Знаком ли я с Хвичей? Только пару раз пересекались на поле, поздоровались. Что он сейчас в «Наполи» показывает — фантастика. Решает индивидуальное мастерство, а ещё важно, как быстро он адаптировался в другой стране и в другом клубе.
А я как раз долго адаптируюсь, привыкаю к партнёрам. Особо не общительный человек. Мне нужно долгое время, чтобы привыкнуть. У нас вот играл Гаджимурадов, отлично общались с ним, но люди мы вообще разные. Гаджик такой взрывной, я спокойный», — приводит слова Гогличидзе Sport24.
- 27 января 2023
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