Гогличидзе — о Кварацхелии: фантастика! Решает мастерство и быстрая адаптация

Грузинский футболист «Урала» Лео Гогличидзе высказался об успехах своего соотечественника Хвичи Кварацхелии в «Наполи». По словам Лео, важную роль в успехах Хвичи сыграло умение быстро адаптироваться. Гогличидзе отметил, что лично у него нет такого качества.

«Знаком ли я с Хвичей? Только пару раз пересекались на поле, поздоровались. Что он сейчас в «Наполи» показывает — фантастика. Решает индивидуальное мастерство, а ещё важно, как быстро он адаптировался в другой стране и в другом клубе.



А я как раз долго адаптируюсь, привыкаю к партнёрам. Особо не общительный человек. Мне нужно долгое время, чтобы привыкнуть. У нас вот играл Гаджимурадов, отлично общались с ним, но люди мы вообще разные. Гаджик такой взрывной, я спокойный», — приводит слова Гогличидзе Sport24.