Ловчев: не особенно ценю игровые качества Рассказова, в «Спартаке» он себя не проявил

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал переход защитника Николая Рассказова из стана красно-белых в «Крылья Советов». О трансфере было объявлено сегодня, 27 января.
«Официально объявлено о том, что Николай Рассказов переходит в «Крылья», и это известие спартаковские болельщики приняли с воодушевлением. В Самаре насторожённо отнеслись.
Я не особенно ценю игровые качества Николая, за то время, что он играл в «Спартаке», себя особенно не проявил. Это игрок невысокого уровня. Но у любого футболиста есть порог уверенности, и, если он комфортно себя чувствует и нет критики, нет ора с трибун, наглость добавляет процентов 30 к потенциалу.
Но у Рассказова запомнились игры, когда он совершал ошибки, и это прибивало. Как, например, история с «Легией», где он не побежал за мячом, и команда пропустила гол. И в памяти людей остался этот эпизод, потому что позитивного было мало.
Не особенно ценю Маслова, это плюс-минус такой же игрок, но Маслов как-то понадёжнее действовал, хотя и забивал в свои ворота.
Что ждёт в Самаре? Немного удивлён выбором, потому что у Самары есть на этой позиции футболист, который играет постоянно, и им довольны. Может быть, чего-то не знаем и «Крылья» его продадут? С другой стороны, думаю, что все клубы держат в уме вопрос с возможным уходом иностранцев, и в этой ситуации даже средние россияне будут очень востребованы. Мне кажется, Самара может быть благоприятна для Николая — пресса меньше, плюс ему точно есть что доказывать.
То, что испытывает игрок в «Спартаке», мы можем посмотреть на примере Зиньковского. В Самаре был лидером, выглядел звездой РПЛ, а в «Спартаке» пока не может найти себя, не делает разницу», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 27 января 2023
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