Эвра — о Рашфорде: дайте ему тот контракт, который он хочет. Маркус — будущий капитан «МЮ»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра похвалил форварда Маркуса Рашфорда, которого считает достойным в будущем для звания капитана команды.
Я всегда говорил, что Маркус однажды станет капитаном «Манчестер Юнайтед». Для меня главный приоритет в команде сейчас — сделать этого парня счастливым. Дайте ему тот контракт, который он хочет, потому что Рашфорд — будущее «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Эвра Betfair.
25-летний Рашфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне нападающий в 29 матчах забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:
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