Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» договорился с «Эвертоном» о трансфере Гордона

«Ньюкасл» договорился с «Эвертоном» о трансфере Гордона
Комментарии

Полузащитник ливерпульского «Эвертона» Энтони Гордон близок к переходу в «Ньюкасл». Об этом сообщил «твиттер» talkSPORT.

Отмечается, что «сороки» предложили за игрока € 45 млн плюс дополнительно € 5 млн в виде бонусов. Клубы пришли к компромиссу по сумме сделки после того, как Гордон дал понять «Эвертону», что хочет покинуть команду.

Ранее сообщалось, что игрок пропустил две тренировки «ирисок», чтобы вынудить руководство отпустить его в новый клуб.

Летом к Гордону уже проявляли интерес два лондонских клуба — «Челси» и «Тоттенхэм», однако переход так и не состоялся, так как «Эвертон» хотел выручить за своего футболиста не менее € 65 млн.

Новость по теме
Энтони Гордон пропустил вторую тренировку «Эвертона». Игрок хочет покинуть клуб

Видео: Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023