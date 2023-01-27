«Ньюкасл» договорился с «Эвертоном» о трансфере Гордона

Полузащитник ливерпульского «Эвертона» Энтони Гордон близок к переходу в «Ньюкасл». Об этом сообщил «твиттер» talkSPORT.

Отмечается, что «сороки» предложили за игрока € 45 млн плюс дополнительно € 5 млн в виде бонусов. Клубы пришли к компромиссу по сумме сделки после того, как Гордон дал понять «Эвертону», что хочет покинуть команду.



Ранее сообщалось, что игрок пропустил две тренировки «ирисок», чтобы вынудить руководство отпустить его в новый клуб.



Летом к Гордону уже проявляли интерес два лондонских клуба — «Челси» и «Тоттенхэм», однако переход так и не состоялся, так как «Эвертон» хотел выручить за своего футболиста не менее € 65 млн.

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