«Ньюкасл» договорился с «Эвертоном» о трансфере Гордона
Поделиться
Полузащитник ливерпульского «Эвертона» Энтони Гордон близок к переходу в «Ньюкасл». Об этом сообщил «твиттер» talkSPORT.
Отмечается, что «сороки» предложили за игрока € 45 млн плюс дополнительно € 5 млн в виде бонусов. Клубы пришли к компромиссу по сумме сделки после того, как Гордон дал понять «Эвертону», что хочет покинуть команду.
Ранее сообщалось, что игрок пропустил две тренировки «ирисок», чтобы вынудить руководство отпустить его в новый клуб.
Летом к Гордону уже проявляли интерес два лондонских клуба — «Челси» и «Тоттенхэм», однако переход так и не состоялся, так как «Эвертон» хотел выручить за своего футболиста не менее € 65 млн.
Видео: Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема:
Комментарии
- 27 января 2023
-
19:35
-
19:34
-
19:31
-
19:29
-
19:23
-
19:23
-
19:16
-
19:11
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:56
-
18:50
-
18:48
-
18:40
-
18:39
-
18:38
-
18:30
-
18:29
-
18:23
-
18:22
-
18:14
-
18:14
-
18:13
-
18:02
-
18:00
-
17:58
-
17:51
-
17:50
-
17:42
-
17:39
-
17:32
-
17:30
-
17:29
-
17:23
Партнерский контент