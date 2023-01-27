Гоцук рассказал, как игроки «Пари НН» восприняли слухи об уходе Галактионова в «Локомотив»

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук рассказал, как в команде реагировали на слухи о возможном уходе экс-наставника нижегородцев Михаила Галактионова в московский «Локомотив» до того, как он возглавил железнодорожников.



«Когда впервые увидел новость о Галактионове в «Локомотиве», подумал, что такого не может быть. Это забавно, потому что точно такая же реакция у меня возникла, когда писали, что «Нижний» не продлевает контракт с Кержаковым.



Невозможно абстрагироваться от разговоров вокруг, каждый – живой человек. Кто-то переживает больше, кто-то – меньше. Есть и те, которым всё равно, но таких игроков не так много. Поэтому как-то сидели в бане с восемью-десятью игроками – и полетели вопросы друг к другу. Решили, что «Локомотив» – топ-клуб по статусу и финансовым возможностям, возможно, это хороший вариант для Галактионова и его штаба, но нам нужно решать свои задачи. Проиграли бы мы все матчи до конца первой части – и что? Галактионов бы всё равно ушел, а нам разгребать всё весной. Поэтому как-то нужно было концентрироваться на игре.



Как футболист я его понимаю. Хотя, конечно, «Локомотив» находится в не очень приятном положении, у всех, кто к нему причастен, в этом сезоне есть шанс попасть в историю. Не очень в это верю, но всякое же может случиться, «Рубин» же вылетел.



Думаю, на предложение от почти любого московского клуба или «Зенита» большинство игроков «Пари НН» ответят согласием. Если кто-то заинтересуется мной, этот клуб сначала должен поговорить с нашим руководством. В любом случае для меня «Пари НН» не пустой звук, я уже несколько сезонов в команде», — приводит слова Гоцука пресс-служба нижегородцев.