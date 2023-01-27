Calciomercato: владелец «Ромы» в ярости от отказа Дзаньоло уходить. Николо могут исключить

Владелец «Ромы» Дэн Фридкин остался в ярости после того, как полузащитник команды Николо Дзаньоло отказался от продолжения карьеры в «Борнмуте». Об этом сообщает Calciomercato.com.
По сведениям источника, Дзаньоло отказался от предложения английского клуба, так как считает «Борнмут» не лучшим вариантом продолжения карьеры, который к тому же отдалит его от семьи. Фридкин был в ярости от такого решения и дал понять Дзаньоло, что тот может быть исключён из команды, если решит остаться. Сообщается, что все вовлечённые в сделку стороны дают понять, что футболисту нужно сделать подобный шаг.
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста были заинтересованы «Милан», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ньюкасл», но ни один из этих клубов так и не сумел или не пытался договориться о трансфере Дзаньоло. До конца зимнего трансферного окна остаётся четыре дня.
Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения. Видеоролик:
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