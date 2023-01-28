«Манчестер Сити» — «Арсенал»: Натан Аке открыл счёт на 64-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Арсенал». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Манчестер Сити» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 64-й минуте счёт открыл защитник хозяев Натан Аке. Его ассистентом выступил Джек Грилиш. Сначала Альварес пробил низом с дальней дистанции и попал в штангу, от которой мяч отскочил к Грилишу. Джек стянул на себя двух соперников и отдал передачу Аке, который пробил в дальний угол — 1:0.



В предыдущем раунде Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Челси» со счётом 4:0, а «Арсенал» обыграл «Оксфорд Юнайтед» (3:0).