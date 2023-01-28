«Лорьян» обыграл «Ренн» в матче Лиги 1

Завершился матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором «Лорьян» принимал «Ренн». Команды встречались на стадионе «Ив Алленма – Ле Мустуар». Финальный свисток главного арбитра Бенуа Мийо зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1.



На 13-й минуте Монтассар Тальби реализовал голевой момент после передачи Энцо Ле Фе. По окончании получаса игрового времени полузащитник Тео Ле Бри удвоил преимущество «Лорьяна», голевой пас на свой счёт записал Жюльен Понсо. На 73-й минуте Амин Гуири сумел сократить отставание «Ренна» в счёте, но большего добиться гости не сумели.



Благодаря победе «Лорьян» набрал 35 очков и поднялся на шестую позицию в турнирной таблице, приблизившись к «Ренну» (37, пятое место).



В следующем туре Лиги 1 «Лорьян» отправится в гости к «Реймсу», а «Ренн» примет «Страсбург».