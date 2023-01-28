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Бельерин может покинуть «Барселону». Хави не рассчитывает на игрока

Бельерин может покинуть «Барселону». Хави не рассчитывает на игрока
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Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин может покинуть каталонский клуб.

Как сообщает Mundo Deportivo, испанский футболист не вписывается в планы тренера Хави.

С Бельерином не планируют продлевать контракт, а сам игрок некоторое время рассматривает варианты с другими лигами.

Нынешнее соглашение с футболистом действует до июня 2023 года.

Отмечается, что Бельерин предпочёл бы перейти в «Бетис», однако он готов перебраться в АПЛ или Серию А, если трансфер в клуб из Севильи не состоится.

27-летний Бельерин — воспитанник «Барселоны». Он покинул клуб в 2011 году и вернулся свободным агентом летом 2022 года.

«Сине-гранатовые» располагаются на первой строчке турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 44 очка. «Реал» идёт вторым, мадридский клуб имеет в своём активе 41 балл.

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