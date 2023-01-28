Бельерин может покинуть «Барселону». Хави не рассчитывает на игрока

Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин может покинуть каталонский клуб.
Как сообщает Mundo Deportivo, испанский футболист не вписывается в планы тренера Хави.
С Бельерином не планируют продлевать контракт, а сам игрок некоторое время рассматривает варианты с другими лигами.
Нынешнее соглашение с футболистом действует до июня 2023 года.
Отмечается, что Бельерин предпочёл бы перейти в «Бетис», однако он готов перебраться в АПЛ или Серию А, если трансфер в клуб из Севильи не состоится.
27-летний Бельерин — воспитанник «Барселоны». Он покинул клуб в 2011 году и вернулся свободным агентом летом 2022 года.
«Сине-гранатовые» располагаются на первой строчке турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 44 очка. «Реал» идёт вторым, мадридский клуб имеет в своём активе 41 балл.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы:
- 28 января 2023
-
04:40
-
04:35
-
04:32
-
04:31
-
04:29
-
04:10
-
04:00
-
03:58
-
03:57
-
03:37
-
03:23
-
03:14
-
03:05
-
02:58
-
02:53
-
02:36
-
02:04
-
01:46
-
01:28
-
01:20
-
00:56
-
00:52
-
00:50
-
00:44
-
00:37
-
00:26
-
00:26
-
00:11
-
00:07
-
00:05
-
00:03
- 27 января 2023
-
23:56
-
23:52
-
23:49
-
23:45