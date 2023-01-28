Бельерин может покинуть «Барселону». Хави не рассчитывает на игрока

Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин может покинуть каталонский клуб.



Как сообщает Mundo Deportivo, испанский футболист не вписывается в планы тренера Хави.



С Бельерином не планируют продлевать контракт, а сам игрок некоторое время рассматривает варианты с другими лигами.



Нынешнее соглашение с футболистом действует до июня 2023 года.



Отмечается, что Бельерин предпочёл бы перейти в «Бетис», однако он готов перебраться в АПЛ или Серию А, если трансфер в клуб из Севильи не состоится.



27-летний Бельерин — воспитанник «Барселоны». Он покинул клуб в 2011 году и вернулся свободным агентом летом 2022 года.



«Сине-гранатовые» располагаются на первой строчке турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 44 очка. «Реал» идёт вторым, мадридский клуб имеет в своём активе 41 балл.

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы: