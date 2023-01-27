«Барселона» хочет подписать Канселу. Жоау недоволен игровым временем в «Манчестер Сити»
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«Барселона» по-прежнему нуждается в усилении позиции правого защитника и рассматривает на эту позицию футболиста «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Об этом сообщает Sport.es.
По сведениям источника, 28-летний португалец недоволен количеством игрового времени в нынешней команде и готов рассмотреть возможность ухода. «Барселону» отпугивает стоимость игрока в € 70 млн, но в клубе уверены, что хорошие отношения с агентом Канселу Жорше Мендешем помогут оптимизировать расходы на сделку.
Канселу стал игроком «Манчестер Сити» летом 2019 года, перейдя из «Ювентуса». В 26 матчах нынешнего сезона защитник забил два гола и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.
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