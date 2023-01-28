Булыкин: связка Дзюбы и Глушакова может заиграть в «Пари НН», как мы с Сычёвым в «Волге»

Бывший форвард «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе Артёма Дзюбы и Дениса Глушакова в «Пари НН».
«Такая связка может заиграть, мы тогда тоже заиграли с Сычевым. Тогда были на восьмом месте, пока клуб не начал разваливаться, но я думаю, что губернатор такое не допустит во второй раз. У них есть хорошие шансы проявить себя в «Пари НН». Тогда денег, к сожалению, не было, и полгода зарплату не платили, поэтому так случилось.
Костяк команды тогда в «Волге» был из сборников и опытных игроков, можно сейчас сравнить с тем, что и сейчас приходят опытные футболисты. Но главное, чтобы не случилось как тогда, отсутствие денег и заинтересованности руководства в хороших результатах. Клуб развалился в итоге.
Верю, что Дзюба сможет реанимировать свою карьеру, почему бы и нет? В нашем чемпионате возможно всё, главное, чтобы команда играла на него, и у него получилось, тогда всё будет нормально. Артём также может зацепиться за мяч, с прострела фланга забить головой, тот минимум у него есть, ему не нужна суперскорость, эти качества, которые есть, они никуда не делись», — приводит слова Булыкина Metaratings.
- 28 января 2023
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