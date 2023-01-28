Ди Марцио: после Мудрика «Арсенал», вероятно, решил соблюдать «режим тишины»

Популярный журналист Джанлука Ди Марцио высказался о новой стратегии лондонского «Арсенала» на рынке после срыва трансфера Михаила Мудрика.
«Переход центрбека «Специи» Якуба Кивёра был странным. После того как произошла неудача с трансфером Мудрика, «Арсенал» хотел заключить с агентами, клубами и всеми сторонами контракты, чтобы они не могли говорить о сделке, пока она не будет завершена.
Когда о Мудрике все говорили, а затем «Челси» пришёл и забрал игрока, «Арсенал», вероятно, решил соблюдать «режим тишины».
Никто не знал о подписании Кивёра до самого конца. И я понимаю «Арсенал», потому что «Челси» может прийти и предложить больше за каждого футболиста, которого они хотят», — приводит слова Ди Марцио Football365.
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»
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