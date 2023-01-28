Макарчук рассказал, что отказался от перехода в «Спартак», когда выступал в «Балтике»

Полузащитник «Сочи» Артём Макарчук рассказал, что мог перейти в московский «Спартак» из калининградской «Балтики», в которой выступал ранее.



«Это правда, что мной интересовался «Спартак». Меня вызвал генеральный директор и сказал, что «Спартак» интересуется мной.



Я адекватно оценивал свои силы. Тогда Айртон в «Спартаке» пропустил максимум два матча. Как думаете, вот приду я с ФНЛ, и человека, который получает зарплату… его посадят на скамейку, и давай, Артём, играй? Конечно, я не боюсь конкуренции, но я адекватно оцениваю всё происходящее вокруг и свои силы. Я же не побоялся идти в «Сочи».



Руководство «Балтики» не было против моего перехода в «Спартак». А когда в «Сочи» переходил, говорили, чтобы остался. В обоих случаях это было моё решение», — приводит слова Макарчука «Матч ТВ».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Макарчук провёл 16 матчей, в которых отметился четырьмя голевыми передачами.