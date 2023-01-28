Рассказов выйдет в основном составе «Крыльев» на матч со «СКА-Хабаровск»

Сегодня, 28 января, состоится контрольный матч, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 11:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Овсянников, Зотов, Барач, Евгеньев, Рассказов, Бабкин, Витюгов, Чиркович, Салтыков, Хубулов, Цыпченко.

«СКА-Хабаровск»: Помазан, Иваньков, Карпов, Стародуб, Левицкий, Гелоян, Петров, Алейников, Гащенков, Мирошниченко, Ивакин.

Нападающий «Крыльев» Владимир Писарский пропустит игру по решению медицинского штаба. Самарцы проведут четвёртый матч на зимних сборах. Ранее команда Игоря Осинькина обыграла азербайджанский «Сумгаит» (1:0), одержала победу в матче с венгерским «Сегедом» (2:0) и проиграла сербским «Радничкам» (1:4).