«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с защитником Романом Евгеньевым
Поделиться
Защитник «Крыльев Советов» Роман Евгеньев подписал с самарской командой новый контракт, рассчитанный до лета 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.
23-летний Евгеньев стал игроком «Крыльев Советов» летом 2022 года, подписав с командой контракт на два сезона. В самарский клуб защитник перешёл на правах свободного агента после истечения соглашения с московским «Динамо», воспитанником которого он и является. В нынешнем сезоне Евгеньев в 21 матче во всех турнирах забил один гол.
«Крылья Советов» возобновят официальную часть сезона тремя матчами с «Динамо». Сначала команды проведут две игры в Фонбет Кубке России (23 февраля, 1 марта), а затем встретятся в матче Российской Премьер-Лиги (5 марта).
Комментарии
- 27 января 2023
-
21:05
-
20:59
-
20:47
-
20:38
-
20:29
-
20:25
-
20:17
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:05
-
20:02
-
19:56
-
19:52
-
19:46
-
19:44
-
19:35
-
19:34
-
19:31
-
19:29
-
19:23
-
19:23
-
19:16
-
19:11
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:56
-
18:50
-
18:48
-
18:40
-
18:39
-
18:38
-
18:30
-
18:29
Партнерский контент