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«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с защитником Романом Евгеньевым

«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с защитником Романом Евгеньевым
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Защитник «Крыльев Советов» Роман Евгеньев подписал с самарской командой новый контракт, рассчитанный до лета 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.

23-летний Евгеньев стал игроком «Крыльев Советов» летом 2022 года, подписав с командой контракт на два сезона. В самарский клуб защитник перешёл на правах свободного агента после истечения соглашения с московским «Динамо», воспитанником которого он и является. В нынешнем сезоне Евгеньев в 21 матче во всех турнирах забил один гол.

«Крылья Советов» возобновят официальную часть сезона тремя матчами с «Динамо». Сначала команды проведут две игры в Фонбет Кубке России (23 февраля, 1 марта), а затем встретятся в матче Российской Премьер-Лиги (5 марта).

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