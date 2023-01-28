Кайседо пропустил тренировку «Брайтона». Ожидается, что «Арсенал» улучшит предложение

Полузащитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Мойсес Кайседо пропустил тренировку клуба. Игрок намерен покинуть «Брайтон». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Мойсес Кайседо сегодня не явился на тренировку — он хочет немедленно уйти. Кайседо также может пропустить завтрашнюю игру.



«Арсенал», как ожидается, улучшит своё предложение после того, как вчера было объявлено о £ 60 млн. «Челси» предложил £ 55 млн — было отказано», — написал Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Брайтон» встретится с «Ливерпулем» в матче 1/16 финала Кубка Англии завтра, 29 января. Начало игры — в 16:30 мск.

Кайседо в текущем сезоне провёл 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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