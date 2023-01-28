Мойсес Кайседо опубликовал заявление, подтверждающее скорейший уход игрока из «Брайтона»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо опубликовал заявление, подтверждающее его желание покинуть клуб.
На фоне сообщений, что «Арсенал» предложил за Кайседо примерно € 65–70 млн, эквадорец заявил о своём желании стать самым успешным игроком Эквадора за всю историю, а также принести клубу рекордную сумму своим переходом.
«Я благодарен владельцу клуба мистеру Тони Блуму и «Брайтону» за предоставленную мне возможность перейти в Премьер-лигу, и я чувствую, что всегда делал для них всё возможное.
Я самый младший из 10 детей, выросших в бедной семье в Санта-Доминго в Эквадоре. Всегда мечтал стать самым титулованным игроком в истории Эквадора.
Горжусь тем, что могу внести в «Брайтон» рекордную сумму за трансфер, которая позволит им реинвестировать её и поможет клубу продолжать добиваться успеха.
Фанаты приняли меня, и они всегда будут в моём сердце, поэтому я надеюсь, что они смогут понять, почему я хочу воспользоваться этой великолепной возможностью», — написал Кайседо в своей социальной сети.
Мак Аллистера встретили с Кубком мира в «Брайтоне»:
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