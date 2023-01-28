Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мойсес Кайседо опубликовал заявление, подтверждающее скорейший уход игрока из «Брайтона»

Мойсес Кайседо опубликовал заявление, подтверждающее скорейший уход игрока из «Брайтона»
Комментарии

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо опубликовал заявление, подтверждающее его желание покинуть клуб.

На фоне сообщений, что «Арсенал» предложил за Кайседо примерно € 65–70 млн, эквадорец заявил о своём желании стать самым успешным игроком Эквадора за всю историю, а также принести клубу рекордную сумму своим переходом.

«Я благодарен владельцу клуба мистеру Тони Блуму и «Брайтону» за предоставленную мне возможность перейти в Премьер-лигу, и я чувствую, что всегда делал для них всё возможное.

Я самый младший из 10 детей, выросших в бедной семье в Санта-Доминго в Эквадоре. Всегда мечтал стать самым титулованным игроком в истории Эквадора.

Горжусь тем, что могу внести в «Брайтон» рекордную сумму за трансфер, которая позволит им реинвестировать её и поможет клубу продолжать добиваться успеха.

Фанаты приняли меня, и они всегда будут в моём сердце, поэтому я надеюсь, что они смогут понять, почему я хочу воспользоваться этой великолепной возможностью», — написал Кайседо в своей социальной сети.

Новость по теме
«Арсенал» предложил «Брайтону» € 70 млн за Кайседо

Мак Аллистера встретили с Кубком мира в «Брайтоне»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023