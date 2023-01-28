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Стало известно, когда начнут разбирать временные трибуны стадиона «Екатеринбург Арена»

Стало известно, когда начнут разбирать временные трибуны стадиона «Екатеринбург Арена»
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Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал, что работы по разбору временных трибун на стадионе «Екатеринбург Арена» начнутся в 2024 году.

«Есть решение, есть заключение экспертизы, есть договорённость с Министерством спорта России об участии в финансировании реконструкции этого объекта. Мы не будем приступать к реконструкции в этом году, потому что у нас будет фестиваль университетского спорта и другие масштабные мероприятия.

Мы договорились о включении этой статьи в бюджет 2024 года. Будет областное и федеральное софинансирование, потому что в рамках реконструкции мы хотим сделать музей спорта. Все работы будут стоить порядка 1,2 млрд рублей», — приводит слова Рапопорта «РИА Новости Спорт».

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