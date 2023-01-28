Стало известно, когда начнут разбирать временные трибуны стадиона «Екатеринбург Арена»
Поделиться
Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал, что работы по разбору временных трибун на стадионе «Екатеринбург Арена» начнутся в 2024 году.
«Есть решение, есть заключение экспертизы, есть договорённость с Министерством спорта России об участии в финансировании реконструкции этого объекта. Мы не будем приступать к реконструкции в этом году, потому что у нас будет фестиваль университетского спорта и другие масштабные мероприятия.
Мы договорились о включении этой статьи в бюджет 2024 года. Будет областное и федеральное софинансирование, потому что в рамках реконструкции мы хотим сделать музей спорта. Все работы будут стоить порядка 1,2 млрд рублей», — приводит слова Рапопорта «РИА Новости Спорт».
Комментарии
- 28 января 2023
-
16:45
-
16:44
-
16:44
-
16:27
-
16:25
-
16:24
-
16:19
-
16:01
-
15:56
-
15:54
-
15:51
-
15:50
-
15:38
-
15:26
-
15:22
-
15:15
-
15:10
-
15:01
-
14:53
-
14:32
-
14:28
-
14:15
-
14:11
-
14:07
-
14:05
-
14:02
-
13:45
-
13:43
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:13
-
13:01
-
13:00
Партнерский контент