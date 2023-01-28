Игонин: не считаю переход Лунёва в «Байер» ошибкой. Нужно уметь выходить из зоны комфорта

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о карьере голкипера Андрея Лунёва, который не получает игрового времени в немецком «Байере».

«Не могу однозначно оценивать эту ситуацию. Сложности, которые у него возникли в Германии сейчас, могут пойти на пользу. Переход Лунёва в «Байер» — ошибка? Важно уметь выходить из зоны комфорта, попробовать что-то новое. Он же уехал не просто так.

Думаю, что многие футболисты хотят поиграть в Европе, это нормально. Не считаю его переход в «Байер» ошибкой. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и потом хвататься за голову. Не получилось — ничего страшного, получится в следующий раз!» — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.