Андрей Лунёв может перейти в азербайджанский «Карабах»

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы российского вратаря леверкузенского «Байера» Андрея Лунёва, заявил, что его клиент получил предложение о переходе в азербайджанский «Карабах», а также имеет варианты с переходом в клубы Турции и английского Чемпионшипа до конца зимнего трансферного окна.

«Приобретение «Байером» нового вратаря (Патрика Пенца у «Реймса». — Прим. «Чемпионата») изменило ситуацию на 180 градусов. За несколько дней до закрытия трансферного окна искать новый клуб затруднительно, но у нас есть вариант в Чемпионшипе, есть Турция и «Карабах». С «Карабахом» мы не вели прямые переговоры, но сегодня я разговаривал со спортивным директором «Байера», он рассказал о желании этого клуба заполучить Андрея, в клуб пришло официальное письмо. Позиция «Байера» — уважение к Андрею, полная поддержка, клуб отпустит Андрея, если найдётся приемлемый вариант и всё будет хорошо со здоровьем. Если нет — тоже никаких проблем, Лунёв останется в «Байере» до конца контракта. Сейчас посмотрим по состоянию Андрея и примем решение. Если он будет в состоянии работать в ближайшие дни, мы постараемся уйти. Есть страны, где трансферные окна закрываются позже — те же Турция, Азербайджан», — приводит слова Смирнова «РБ Спорт».

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