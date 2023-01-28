Стали известны кандидаты на должность главного тренера «Аякса»

Стали известны фамилии тренеров, которые могут возглавить амстердамский «Аякс» после ухода Альфреда Шрёдера. Об этом сообщает TyC Sports.

«Аякс» может пригласить на должность главного тренера Марсело Гальярдо, который тренировал аргентинский «Ривер Плейт» с 2014 по 2022 год. В число кандидатов вошли также экс-тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино, бывший тренер сборной Испании Луис Энрике, ушедший из сборной Нидерландов Луи ван Гал и Марсело Бьельса, в услугах которого заинтересован «Эвертон».

Напомним, «Аякс» отправил в отставку Альфреда Шрёдера из-за неудовлетворительных результатов. После 18 туров амстердамский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, записав в свой актив 34 очка.