«Крылья Советов» хотят арендовать Ушакова у ЦСКА. В нём видят замену Пиняеву

«Крылья Советов» заинтересованы в аренде полузащитника ЦСКА Егора Ушакова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В Ушакове тренерский штаб самарцев видит замену Сергею Пиняеву. Тренеры «Крыльев» присутствовали на товарищеском матче между ЦСКА и сербским «Партизаном». Помимо «Крыльев», интерес к аренде игрока молодёжной сборной России обозначили ещё несколько клубов РПЛ, но руководство ЦСКА пока не хочет отпускать игрока в аренду, несмотря на то что Ушаков провёл на поле в РПЛ всего 108 минут.

Ушаков подписал контракт с ЦСКА в 2022 году. Соглашение рассчитано до 2026 года. ЦСКА находится на пятом месте в Российской Премьер-Лиге после 17 туров. Команда набрала 29 очков в нынешнем сезоне.