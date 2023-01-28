Владимир Ивич рассказал, в какой футбол при нём будет играть «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о своей игровой философии и ответил на вопрос, в какой футбол при нём будет играть российская команда.

«Моя философия — атакующий футбол. Всю свою карьеру я работал в клубах, которые ставили большие цели. Главная задача — побеждать в каждом матче, а это непросто для всех, это самое сложное в футболе. Я люблю, когда команда много владеет мячом, когда игроки много двигаются без него, это если мы говорим про атаку.

В каждом сегменте игры должна быть жёсткая дисциплина. Это одна из вещей, которой мы уделяем много внимания в нашей работе. Я знаю философию «Краснодара», мне объяснили, что команда любит создавать и доминировать на поле. Это полностью сходится с моей философией. Я понял, что это может быть интересно обеим сторонам.



В какой футбол будет играть мой «Краснодар»? Мы будем пытаться доминировать, будем стараться побеждать в каждом матче», — рассказал Ивич в видео, опубликованном на YouTube-канале «Краснодара».