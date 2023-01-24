Ивич прокомментировал победу «Краснодара» в игре с «Бунёдкором»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу «быков» в товарищеском матче с «Бунёдкором».

«Это был первый полноценный матч после долгой предсезонной работы. Я предоставил игровое время каждому футболисту, оценил их игру. У нас есть неплохие задумки, но всё ещё есть над чем работать. До первого официального матча предстоит сделать многое.

Проблема заключается в том, что в течение первых трёх дней мы должны были сыграть с «Левски». Это была бы ранняя игра, учитывая уровень подготовки наших спортсменов на тот момент. Мы опасались травм и боялись, что кто-то может сломаться, поэтому решили обойтись одной игрой. Все детали отработаем на втором сборе», — сказал Ивич в эфире клубного канала.

