Хави: Педри — определяющий футболист, один из лучших в мире на своей позиции

Главный тренер «Барселоны» Хавьер Эрнандес похвалил полузащитника своей команды Педри, забившего единственный гол в матче Ла Лиги с «Жироной» (1:0)

«Он определяющий футболист. Он проходит между линиями, отдаёт решающие передачи… А если сюда добавить ещё голы и ассисты, то можно говорить о нём как об одном из лучших в мире на его позиции. Он провёл сотую игру за «Барселону», я за него рад», — приводит слова тренера Marca.

Педри стал игроком «Барселоны» летом 2019 года, но затем был отправлен в обратную аренду в «Лас-Пальмас», которая продлилась сезон. С кампании-2020/2021 Педри стал незаменимым игроком стартового состава «Барселоны». Всего в 100 матчах за команду полузащитник забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.