Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави: Педри — определяющий футболист, один из лучших в мире на своей позиции

Хави: Педри — определяющий футболист, один из лучших в мире на своей позиции
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хавьер Эрнандес похвалил полузащитника своей команды Педри, забившего единственный гол в матче Ла Лиги с «Жироной» (1:0)

«Он определяющий футболист. Он проходит между линиями, отдаёт решающие передачи… А если сюда добавить ещё голы и ассисты, то можно говорить о нём как об одном из лучших в мире на его позиции. Он провёл сотую игру за «Барселону», я за него рад», — приводит слова тренера Marca.

Педри стал игроком «Барселоны» летом 2019 года, но затем был отправлен в обратную аренду в «Лас-Пальмас», которая продлилась сезон. С кампании-2020/2021 Педри стал незаменимым игроком стартового состава «Барселоны». Всего в 100 матчах за команду полузащитник забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Новость по теме
Хавбек «Барсы» Гави: Хави говорит, что мы должны сохранять ворота сухими, а голы придут
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023