Хавбек «Барсы» Гави: Хави говорит, что мы должны сохранять ворота сухими, а голы придут
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Полузащитник «Барселоны» Гави прокомментировал минимальную победу своей команды над «Жироной» (1:0), а также поделился мнением о выступлении Педри, который стал автором единственного гола в этом матче.
«Это была сложная победа, и заработанные три очка очень важны для нас. Хави говорит нам, что мы должны делать самое главное — сохранять свои ворота сухими, а голы придут, и это то, что мы стараемся делать. Моя игра в матче? Я стараюсь делать всё возможное для команды и делаю всё, о чём меня просит тренер.
Педри? Он замечательно выступил сегодня. Он отличный игрок, все это знают, и я очень рад его забитому мячу», — приводит слова Гави издание Sport.es.
Новость по темеПедри: в последних играх «Барселона» плохо завершает атаки, и это дорого нам обходится
Обзор матча «Жирона» — «Барселона»:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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