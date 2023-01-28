Нагельсман: у «Баварии» не так много времени на решение проблем, скоро большие матчи

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал ничейный исход матча 18-го тура Бундеслиги с «Франкфуртом» (1:1).
«Франкфурт» сегодня не оставил нам никаких свободных зон. Мы играли почти всё время только на фланге, едва ли в середине поля. Это было не самое лучшее выступление с нашей стороны сегодня. Нам становится очень, очень трудно, когда соперник сидит глубоко в обороне.
Мы почти не давили на игрока с мячом. Мы не можем прятаться от мяча, мы должны были оставаться рядом с игроком. Это был шаг мирового класса со стороны Коло Муани, но мы просто должны были оставаться рядом с ним и не давать ему свободы.
Нужно показать команде, что они делают неправильно, и решать проблемы снова и снова. Мы всё время что-то повторяем. И это то, чем я буду заниматься в течение следующих нескольких недель. У нас не так много времени до начала больших игр», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе:
- 29 января 2023
-
00:23
-
00:18
-
00:12
-
00:06
-
00:00
- 28 января 2023
-
23:41
-
23:35
-
23:26
-
23:24
-
23:23
-
23:17
-
23:12
-
23:06
-
22:54
-
22:52
-
22:51
-
22:29
-
22:27
-
22:20
-
22:18
-
22:16
-
22:07
-
22:06
-
21:56
-
21:55
-
21:36
-
21:35
-
21:30
-
21:25
-
21:17
-
21:17
-
21:13
-
21:03
-
20:46
-
20:24