Нагельсман: у «Баварии» не так много времени на решение проблем, скоро большие матчи

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал ничейный исход матча 18-го тура Бундеслиги с «Франкфуртом» (1:1).

«Франкфурт» сегодня не оставил нам никаких свободных зон. Мы играли почти всё время только на фланге, едва ли в середине поля. Это было не самое лучшее выступление с нашей стороны сегодня. Нам становится очень, очень трудно, когда соперник сидит глубоко в обороне.

Мы почти не давили на игрока с мячом. Мы не можем прятаться от мяча, мы должны были оставаться рядом с игроком. Это был шаг мирового класса со стороны Коло Муани, но мы просто должны были оставаться рядом с ним и не давать ему свободы.

Нужно показать команде, что они делают неправильно, и решать проблемы снова и снова. Мы всё время что-то повторяем. И это то, чем я буду заниматься в течение следующих нескольких недель. У нас не так много времени до начала больших игр», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.

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