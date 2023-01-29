«Ференцварош» Черчесова не сумел обыграть «Вашаш», занимающий последнее место

Завершился матч 17-го тура чемпионата Венгрии, в котором встречались «Ференцварош» и «Вашаш». Игра проходила на «Гроупама Арене» в Будапеште. Главный арбитр Гергё Богар дал стартовый свисток в 21:30 мск. Команды не забили мячей.

Подопечные Станислава Черчесова владели инициативой, нанесли 16 ударов и подали 15 угловых, однако так и не сумели поразить ворота соперника.

Несмотря на потерю очков, «Ференцварош» продолжил лидировать в чемпионате Венгрии. Команда набрала 38 очков в 16 матчах сезона-2022/2023. Ближайшие преследователи «Кишварда» и «Кечкемет» набрали на 12 очков меньше. У «Вашаша», располагающегося на последней строчке в турнирной таблице, 16 очков. Столько же баллов у «Гонведа», «Уйпешта» и «Мезёкёвешда».