Шалимов высказался по поводу возможного перехода Дзюбы в ЦСКА

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал возможный переход российского нападающего Артёма Дзюбы в ЦСКА.
«Болельщикам не нравится Дзюба? Не знаю, по Дзюбе столько говорят — туда, сюда перешёл. Ему нельзя время терять, через месяц начинается чемпионат. Чтобы привести себя в порядок, ему необходим минимум месяц. Сделать какую‑то индивидуальную работу, сыграть матчи. Он должен прийти в форму, сбросить вес, набрать мощь, силу, вернуться, через игры набирать. Если в голове у Федотова нет варианта с Дзюбой, он будет говорить, что мы его не хотим, он мягко ушёл от ответа», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».
Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 29 очков.
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