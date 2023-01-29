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Пирс Морган рассказал, какой фактор даёт Роналду преимущество над Месси

Пирс Морган рассказал, какой фактор даёт Роналду преимущество над Месси
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Журналист Пирс Морган, получивший широкую известность после скандального интервью со звёздным форвардом Криштиану Роналду, прокомментировал пребывание португальца в Саудовской Аравии, а также рассказал, какой фактор даёт игроку преимущество над Лионелем Месси.

«Он делает то, что было на протяжении всей его карьеры – бросает вызов в новой стране и новой лиге в то время, когда футбол на Ближнем Востоке только набирает обороты.

Мы видели это на чемпионате мира в Катаре где Марокко дошло до полуфинала, а Саудовская Аравия обыграла будущих победителей, Аргентину с Месси. На мой взгляд, это даёт Роналду преимущество над Лионелем», — приводит слова Моргана Tatler.

Напомним, с момента своего перехода Роналду пока не смог отличиться забитым голом в матчах за «Аль-Наср».

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