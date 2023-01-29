Тренер молодёжной команды «Локомотива» ответил на вопрос о «новом Баринове»

Главный тренер молодёжной команды «Локомотива» Максим Мишаткин ответил, сможет ли Михаил Щетинин стать «новым Бариновым».

«Щетинин — новый Баринов? Мишу мы знаем с раннего детства. В академии он был лидером, он по натуре такой. Громких вещей говорить не люблю, но что у Баринова и Щетинина общее — это лидерство. Дмитрий — большой, Миша — пока маленький, но в силу возраста. Возможности есть.



Не будем забывать, что у команды есть Артём Карпукас. Он имеет отличный склад ума, очень здорово мыслит на футбольном поле. И как игрока он себя сделал сам», — сказал Мишаткин в интервью «Матч ТВ».

Щетинину 17 лет, зимние сборы он проводит вместе с основной командой. 27 ноября 2022 года Михаил вышел на поле в матче Кубка России с «Пари НН».