Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер молодёжной команды «Локомотива» ответил на вопрос о «новом Баринове»

Тренер молодёжной команды «Локомотива» ответил на вопрос о «новом Баринове»
Комментарии

Главный тренер молодёжной команды «Локомотива» Максим Мишаткин ответил, сможет ли Михаил Щетинин стать «новым Бариновым».

«Щетинин — новый Баринов? Мишу мы знаем с раннего детства. В академии он был лидером, он по натуре такой. Громких вещей говорить не люблю, но что у Баринова и Щетинина общее — это лидерство. Дмитрий — большой, Миша — пока маленький, но в силу возраста. Возможности есть.

Не будем забывать, что у команды есть Артём Карпукас. Он имеет отличный склад ума, очень здорово мыслит на футбольном поле. И как игрока он себя сделал сам», — сказал Мишаткин в интервью «Матч ТВ».

Щетинину 17 лет, зимние сборы он проводит вместе с основной командой. 27 ноября 2022 года Михаил вышел на поле в матче Кубка России с «Пари НН».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023